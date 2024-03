Hoe Ahmetcan Kaplan in 556 dagen toewerkte naar zijn Ajax-debuut – Voetbal International

Na 556 dagen in Ajax-dienst heeft Ahmetcan Kaplan (21) eindelijk zijn Eredivisie-debuut gemaakt. Hoe de Turkse mandekker zich teruggeknokt heeft na blessureleed: ‘Ahmetcan is een vechter, iemand met de juiste mentaliteit die wil slagen in topsport.’

Terug naar augustus 2022. Kort na het vertrek van Erik ten Hag renoveert Ajax de selectie. Door het vertrek van Perr Schuurs (Torino) en Lisandro Martínez (Manchester United) zoeken de Amsterdammers een centrale verdediger. Ajax denkt daarbij ook aan de toekomst. Daley Blind is op leeftijd en van Calvin Bassey wordt verwacht dat hij snel doorverkocht zal worden aan een Premier League-club. Ahmetcan Kaplan past perfect in het profiel dat gezocht wordt. Hij is een linksbenige linker centrale verdediger, die bij Trabzonspor ook rechts in het centrum heeft gespeeld. Bovendien is de mandekker van 1 meter 89 met negentien jaar erg jong. Ajax hoopt een groeibriljant in huis te halen.