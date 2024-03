Hoe aantrekkelijk zijn de banken nog?

De bankaandelen zijn gisteren gestegen. Hoe aantrekkelijk zijn ze nog?

Het aandeel ING Groep NV (INGA) was 3,3% hoger met een slotnotering van 14,12 euro. Het aandeel is hiermee voor de achtste dag op een rij gestegen en de afgelopen maand is het aandeel 17,0% gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 13,99 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging tot 16,14 euro in de loop van negen maanden is waarschijnlijk, aldus Investtech.

Het aandeel ABN AMRO Bank N.V. (ABN) sloot 1,9% hoger op 15,10 euro. Het aandeel is niet hoger gesloten sinds maart 2023. Sinds het koopsignaal van een rechthoek patroon één maand geleden, is het aandeel nu 8,5% gestegen.

ING biedt een yield van 7,8% en ABN Amro zelfs een yield van 10%. Dat zijn mooie rendementen voor de lange termijn.

