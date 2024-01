Historische trends voorspellen deze maand nog een grote Ripple (XRP) prijsstijging

Sinds de start van 2024 is XRP in een neerwaartse trend terechtgekomen. Na een lokale piek van $0,63 op 1 januari, heeft de munt een daling van meer dan 15% doorgemaakt. Op het moment van schrijven wordt XRP verhandeld rond de $0,50. Echter, gelet op bepaalde historische patronen, bestaat de mogelijkheid dat we binnenkort een ommekeer in de koers kunnen zien.

XRP’s winstgevende januari-maanden

Een opvallend gegeven is dat XRP in voorgaande jaren vaak het jaar startte met een winstgevende januarimaand. Zo sloot XRP januari 2020 af met een aanzienlijke prijsstijging van 26%, terwijl januari 2021 zelfs een toename van 121% liet zien, en in 2023 was er een winst van ruim 20%. Om op dit moment in het groen te eindigen, zou XRP een stijging van bijna 19% ten opzichte van de huidige prijs moeten realiseren.

De Ripple-SEC rechtszaak: Een belangrijke factor voor XRP’s koers

De lopende rechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wordt…