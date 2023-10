Historische lancering Ethereum Futures ETF is een feit

In oktober 2021 lanceerde ProShares de eerste Bitcoin Futures ETF en twee jaar later is het de beurt aan Ethereum. VanEck, ProShares en Bitwise kregen alledrie toestemming van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) om hun Futures ETFs te lanceren.

Gigantische vraag van investeerders

Als we de woorden van ProShares CEO Michael L. Sapir mogen geloven was er veel vraag naar dit beleggingsproduct door investeerders. “We zagen substantiële vraag van investeerders voor toegang tot de prestaties van cryptocurrency’s via ETFs als gevolg van het succes van onze aan Bitcoin gekoppelde ETF BITO; die we twee jaar geleden lanceerde en wat inmiddels de grootste crypto-ETF ter wereld is.

Nu, met de lancering van EETH, hoeven investeerders die exposure willen op Ethereum via een ETF ook niet meer te wachten”, aldus een enthousiaste Sapir.

ProShares lanceert de ProShares Ether Strategy ETF (EETH) en presenteert daarnaast twee ETFs die een mengelmoes van…