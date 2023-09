Historische elektrische vlucht op vloeibare waterstof

H2FLY en hun partner Air Liquide hebben een baanbrekende prestatie geleverd in de luchtvaartsector. Het eerste elektrische vliegtuig dat op vloeibare waterstof werkt, wist succesvol op te stijgen. Deze opmerkelijke prestatie trok wereldwijd de aandacht. Dankzij het gebruik van vloeibare waterstof kan het HY4-vliegtuig nu twee keer zo ver vliegen. Wat niet alleen praktische voordelen biedt, maar ook een aanzienlijke verbetering voor het milieu betekent.

In dit artikel lees je meer over dit milieuvriendelijke vliegtuig en de veelbelovende toekomst die het biedt.

Het HY4-vliegtuig

Om dit innovatieve duurzame vliegtuig beter te begrijpen, is het van belang om te weten hoe het is opgebouwd. De HY4 is verdeeld in drie secties: rechts, midden en links. In het midden bevinden zich de elektrische aandrijving, propeller en de brandstofcel. Het linkerdeel van het vliegtuig huisvest het kenmerkende element, namelijk de vloeibare waterstoftank. Ondanks zijn innovatieve karakter…