Hisense 65U8KQ review: een bijzonder veelzijdige MiniLED televisie

Hisense 65U8KQ

Hisense gebruikt in zijn TV line-up verschillende beeldtechnologieën, maar zet met de high-end ULED-modellen sterk in op MiniLED. Met televisies als de 65U8KQ wil Hisense laten zien dat veel helderheid wel degelijk samen kan gaan met veel contrast en kleur.

Bespraken we eerder de Hisense U7 van dit jaar, is dit keer het onderwerp de serie die een treetje hoger gepositioneerd is. Deze Hisense U8K is verkrijgbaar in 55, 65 en 75 inch. Voor dit artikel ontvingen we het middelste model, de Hisense 65U8KQ. Dit is een 65 inch tv met een – diepe ademhaling – miniled full array local dimming achtergrondverlichting met meer dan 1000 zones, quantum dots, 144 Hz-paneel, HDMI 2.1, en VIDAA 7 smart tv. Het toestel levert een hoog contrast én een hoge helderheid, terwijl het overweg kan met veel hdr-formaten. Daarnaast heeft Hisense het voorzien van diverse extra’s die je niet vaak aantreft, zoals een geïntegreerde soundbar en (hele) snelle wifi.