Hisense 110UX TV moet HDR zonder tone mapping mogelijk maken

Hisense kondigde op CES 2024 een groot aantal nieuwe, grote en zeer heldere televisies aan

Niet zo heel lang geleden gold 1000 nits als bijzonder helder voor een HDR televisie. Hisense toont op CES 2024 de Hisense 110UX, die een helderheid van maar liefst 10.000 nits moet bereiken.

Hisense vernieuwt dit jaar zijn UX-serie tv line-up. Het vlaggenschip is de Hisense 110UX, een miniled lcd toestel dat een duizelingwekkend aantal local dimming zones heeft. Meer dan 40.000. Ter vergelijking: doorsnee televisies in het middensegment hebben op moment van schrijven pakweg 100 tot 300 van die zones. Het 2023 topmodel van Hisense dat we onlangs reviewden heeft er 5000, op een formaat van 84 inch.

Hisense 110UX: ongekend helder

De Hisense 110UX meet zoals de naam al aangeeft een tamelijk riante 110 inch (279 cm), nog iets groter dan de al bepaald niet kleine Hisense 100U7KQ. Afgezien van de diagonaal is het aantal dimming zones een van de verschillen met dat…