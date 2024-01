‘Hij moet nu zo doorgaan’ – Voetbal International

Diego Simeone is trots op Memphis Depay. De Oranje-spits scoorde zaterdagavond twee keer in het Copa del Rey-duel met Lugo en lijkt nu echt op de weg terug.

Atlético had het moeilijk met Lugo en stond na 45 minuten op 1-1. Mede door een dubbelslag van Memphis, die samen met Ángel Correa trefzeker was, wonnen de Madrilenen alsnog.

Memphis stond lang aan de kant met een blessure en dus zal zijn dubbelslag in de beker als een bevrijding hebben gevoeld. ‘Deze twee goals van Memphis zijn erg belangrijk. Hij leeft voor goals en nu is het zaak voor hem om zich te blijven verbeteren. Memphis moet nu doorgaan, want we hebben zijn inbreng nodig, ook zodat hij kan concurreren met de andere spelers’, zei Simeone na afloop.