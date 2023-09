‘Hij is wel echt heel teleurgesteld in Ajax en hoe het is gegaan’

John Heitinga is volgens Mike Verweij nog altijd zeer teleurgesteld in Ajax. De 39-jarige trainer moest in de zomer het veld ruimen nadat hij met de Amsterdamse club op een teleurstellende derde plaats eindigde in de Eredivisie. Maurice Steijn werd door Sven Mislintat aangesteld als zijn opvolger.

Heitinga is inmiddels weer onder de pannen: deze week tekende de oud-verdediger een contract als assistent-trainer bij West Ham United, waar hij weer gaat samenwerken met Edson Álvarez en Mohammed Kudus. “Heel leuk voor hem. Hij gaat werken met David Moyes, met wie hij een heel heel goede tijd heeft gehad bij Everton”, aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “In het seizoen 2011/12 werd hij door de fans verkozen tot Speler van het Seizoen. Toen speelde Everton niet tegen degradatie, maar was het een aardige subtopper. Dus leuk dat hij een kans krijgt.”



Een echte kans om zich te rehabiliteren krijgt Heitinga niet met zijn nieuwe…