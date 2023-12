‘Hij is gemaakt voor het moderne voetbal’ – Voetbal International

Hij begon het seizoen als een behoorlijk prijzige derde doelman, maar inmiddels is Diant Ramaj al een tijdje de vaste nummer 1 van Ajax. De 22-jarige Duitser valt op met zijn meevoetballende kwaliteiten en is wereldkampioen Gerónimo Rulli voorbij in de pikorde. ‘Hij is gemaakt voor het moderne voetbal.’