‘Hij heeft mij nooit iets kwaads gedaan, maar ik proef dat de hele voetbalwereld een hekel aan hem heeft’

In Vandaag Inside buigt men zich vrijdagavond over het imago van NEC-doelman . De ongelukkige avond die Cillessen vrijdag beleefde in Waalwijk, waar hij op bezoek met zijn club NEC een 2-0 nederlaag leed, zorgt voor hilariteit in de studio, tot lichte verbazing van Johan Derksen.

Wilfred Genee opent de uitzending met de mededeling dat Cillessen voor het eerst in zijn carrière een penalty heeft tegengehouden in de Eredivisie. Hélène Hendriks verklapt de clou: “Blij dat hij was, oh hij was zó blij. Maar hij moest over”. En inderdaad: in tweede instantie ging de bal er alsnog in. René van der Gijp voelde hem al aankomen: “Het zit die jongen ook niet mee hè?”



Artikel gaat verder onder video



Derksen begrijpt er op zich weinig van. “Er is wat met Jasper Cillessen. Die jongen heeft mij nog nooit iets kwaads gedaan, maar ik proef in de voetbalwereld dat iedereen een hekel aan hem heeft. Waar ligt dat aan? Soms val je niet goed hè, in de voetbalwereld.” Van der Gijp ziet…