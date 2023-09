‘Hij heeft het vertrouwen niet terugbetaald’ – Voetbal International

Volgens BILD en Blick maakt Balotelli geen deel meer uit van de selectie van het gedegradeerde Sion. ‘Er is een club uit Saoedi-Arabië geïnteresseerd, maar dat is niet concreet’, zegt sportief directeur Barth Constantin tegen BILD. ‘De Saoedische transferwindow is later dicht dan de Europese, dus we zullen zien wat er gebeurt. Op dit moment traint Mario apart van de eerste selectie.’