‘Hij had beter op atletiek kunnen gaan’

miste in de blessuretijd van PSV – FC Twente een enorme kans om de uitploeg drie punten te bezorgen. kan de keuzes van de aanvaller op dat moment amper begrijpen.

Met nog vijf minuten blessuretijd te spelen en de brilstand op het bord, werd Van Bergen diep gestuurd. De daaropvolgende één-op-één verprutste de aanvaller echter, waardoor PSV mocht blijven hopen op de volle buit. “Hij wil hem langs Benítez tikken, ik weet niet waarheen” begint ESPN-analist Perez bij Dit was het Weekend. “Hoe wil hij dat doen? Tik hem nou gewoon verder naar links… Dan kun je hem zo intikken.”



Artikel gaat verder onder video



Als voetballer heeft Perez Van Bergen niet zo hoog zitten. “Atletiek was misschien beter voor hem geweest, want voetballen kan hij niet echt. Maar zijn snelheid is natuurlijk een gigantisch wapen.” Marciano Vink is het niet helemaal met zijn collega-analist eens. “Hij kan wel voetballen. Maar hier moet hij de bal gewoon meenemen. En als je snel bent, gaat je…

Lees verder bij www.fcupdate.nl