‘Hij dacht groot, hij had uitgerekend dat wij één miljoen gingen binnenhalen’

René van der Gijp heeft een boekje open gedaan over het ontstaan van de podcast KieftEgmondJansenGijp. De oud-voetballer maakt sinds een tijdje een podcast en geeft aan dat zaakwaarnemer Rob Jansen grote plannen had met de podcast.

In gesprek met de podcast De Eerste De Beste, onderdeel van FC Afkicken, geeft de analist van Vandaag Inside aan dat Jansen een heel ambitieus plan op tafel had liggen voor de podcast KieftEgmondJansenGijp: “Rob Jansen, dat is mijn allerbeste vriend, maar hij denkt heel groot”, begint Van der Gijp. “Hij dacht bij zichzelf: we gaan een podcasts beginnen, dat doen we drie maanden gratis en daar luisteren dan 250.000 mensen naar.”



Vervolgens wilde Jansen er geld aan gaan verdienen, zegt Van der Gijp: “Daarna zouden wij vier euro vragen en toen had hij snel uitgerekend dat wij (Jansen, Van Egmond, Kieft, Van der Gijp, red.) ongeveer één miljoen euro per maand zouden binnenhalen. Dat zouden we dan met zijn vieren…