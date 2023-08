High impact veranderen | Van den Heuvel | 9789024452002

In High Impact Veranderen verbindt verandercoach Steven van den Heuvel de huidige kennis over succesvol veranderen met de eigenschappen van een effectieve veranderaar. Hij bespreekt op heldere wijze alle aspecten van het verandertraject (de inhoud, het proces en de dynamiek) en houdt zich daarbij verre van vage managementtaal.

De 7 eigenschappen van een succesvolle veranderaar

Aan de hand van de 7 C’s – Contextbewustzijn, Contractvaardigheid, Commitment, Compassie, Conflictvaardigheid, Creatievaardigheid en Coalitie vaardigheid – laat hij zien welke eigenschappen nodig zijn om een betere veranderprofessional te worden.

Voor wie

High Impact Veranderen is een praktisch standaardwerk voor zowel ervaren als beginnende veranderaars. Het staat vol voorbeelden uit de praktijk van de auteur, die onder andere werkzaam bij overheden, energie- vervoersbedrijven, zorginstanties en financiële organisaties.

Aanbevelingen

‘Steven is een inspirerende storyteller die…