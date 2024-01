Hierom stijgen scheepvaartaandelen na aanvallen in…

De aanvallen op zeeschepen in de Rode Zee verstoren de internationale scheepvaart behoorlijk, want het alternatief is om Afrika heen varen en dat duurt minstens 10 dagen langer. Hogere kosten dus voor de rederijen. Toch zijn aandelen van bedrijven in deze sector, met voorop de Deense gigant Maersk, de best presterende in de Morningstar Europe All Cap index in deze eerste week van het nieuwe jaar, ondanks de negatieve ontwikkelingen.

Morningstar’s Johana Englundh spreekt met Morningstar’s Europese marktstrateeg Michael Field, die als aandelenanalist Maersk volgt, over de actuele ontwikkelingen: waarom stijgen de aandelenkoersen, terwijl afgelopen jaar een surplus aan scheepscapaciteit de marges juist drukte? Field legt bovendien uit waarom het aandeel Maersk volgens hem nog altijd ondergewaardeerd is. Bekijk de video.

