Hierom kan een themafonds je met lege handen laten…

Johanna Englundh: Uit een recent onderzoek van Morningstar blijkt dat beleggers doorgaans vrij slecht zijn in het timen van de markt, wat leidt tot een gat in hun rendement ten opzichte van het totale rendement van het fonds. En thematische fondsen lijken een gebied te zijn waar beleggers het meeste moeite mee hebben. Kenneth Lamont, senior analist voor passieve strategieën bij Morningstar, is vandaag bij mij om hier dieper op in te gaan.

Kenneth, waarom denk je dat beleggers het zo moeilijk hebben als het om thematische fondsen gaat?

Kenneth Lamont: Nou, dit bestaat uit twee delen. Eén daarvan is dat thematische fondsen over het algemeen volatieler zijn, wat slechte beslissingen verergert. En kopen op de top en verkopen bij de bodem wordt echt erger als er een hoger niveau van volatiliteit is. En meer in het algemeen, als het om thema’s gaat, ligt er een verhaal aan ten grondslag en soms is het verbonden met een opkomende technologie, zoals AI. En er kan een hype cyclus…

Lees verder bij www.morningstar.nl