Hierom heeft top-presterend Fidelity Tech Fund geen…

Een van de best presterende beleggingsfondsen in de technologiesector van de afgelopen jaren heeft een grote tegendraadse neiging als het gaat om de huidige grootste ster van de markt: het aandeel Nvidia (NVDA). Sinds juni 2016 heeft Fidelity Global Technology, het grootste technologiefonds in Europa, nul aandelen Nvidia in portefeuille gehad, terwijl het aandeel omhoogschoot dankzij de vraag naar halfgeleiderchips als gevolg van de opmars van kunstmatige intelligentie.

Toch is het fonds met €19 miljard onder beheer met Hyun Ho Sohn aan het roer in het bovenste deciel van alle technologiefondsen beland voor zijn prestaties in de afgelopen tien jaar. In de afgelopen 10 jaar heeft het fonds 21,4% rendement per jaar geboekt, vergeleken met 17,3% per jaar voor de categorie, 20,9% per jaar voor de Morningstar Global Technology index en 15% per jaar voor de Morningstar US Market index.

Zelfs nu het aandeel Nvidia zijn rally na de winst in het vierde kwartaal heeft voortgezet, blijft…

