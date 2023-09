Heuveltraining. Zo word je sneller en sterker met hardlopen

Wil je sterker en sneller worden? Loop vanaf nu niet meer om die heuvel heen, maar pak die heuvel mee. Door heuveltraining ontwikkel je sterkere beenspieren, waardoor je juist op het vlakke stuk weer een stukje sneller kan lopen. Hiervoor hoef je echt niet in heuvelachtig gebied te wonen, dan is het voor weinig Nederlanders weggelegd. Kijk eens in jouw buurt waar heuveltjes, trappen, een viaduct of brug zijn waarop jij kan trainen.

Voordelen van een heuveltraining

Een heuveltje pakken is eigenlijk hardlopen en krachttraining ineen. Wat wil je nog meer? Zo hoef je niet naar de sportschool of extra krachtoefeningen te doen. Er zijn nog veel meer positieve kanten. Lees snel verder waarom het zo goed voor je is om regelmatig een heuveltje te pakken.