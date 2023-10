Heung Min-Son gaat helemaal de mist in met uitspraak Micky van de Ven

is erg gecharmeerd van ploeggenoot bij Tottenham Hotspur. Na de derby tegen Arsenal (2-2) zei Son, die beide doelpunten van Tottenham maakte, tegen de Nederlandse journalist Bart Nolles van Viaplay dat hij Van de Ven hoog heeft zitten. Hij sprak de naam van de verdediger echter wel verkeerd uit.

“Micky speelde vandaag fantastisch. Ik kijk graag naar hem. Ik zal nu nog aardiger zijn dan normaal, omdat jullie Nederlands zijn”, lacht Son. “Micky speelde vandaag fantastisch en al het hele seizoen. We begrijpen elkaar goed, ook omdat we allebei Duits spreken. Ik houd van hem als speler en als persoon. Hij is nog jong en moet zich nog ontwikkelen. Hij heeft de potentie om een grote stap te zetten.”

Son moest aan het begin van het interview lachen toen hij van Nolles hoorde hoe de achternaam van Van de Ven uitgesproken dient te worden. Zijn uitspraak heeft meer weg van ‘Van de Vick’. Bekijk die video hieronder: