‘Het was weer zó genieten’ – Voetbal International

Kijken naar Jude Bellingham verveelt geen moment voor Danny Blind. De voormalige bondscoach van Oranje sprak woensdagavond vol lof over de Engelse topaanwinst van Real Madrid, die in de Champions League tegen Napoli opnieuw een record brak.

Bellingham speelde zijn vijftiende wedstrijd voor De Koninklijke en maakte daarin al zijn veertiende goal voor zijn nieuwe club. Hij is daarmee Cristiano Ronaldo voorbijgestreefd. De Portugese goalgetter scoorde dertien keer in zijn eerste vijftien optredens voor Real. Niemand had een betere start beleefd bij de Spaanse grootmacht als het gaat om goals.

‘Wat hij nu laat zien, dat is ongekend’, vertelde Blind bij Ziggo Sport terwijl fraaie acties van de twintigjarige middenvelder voorbij flitsten. ‘Het rendement van hem. Hij ziet hét moment. Hij ziet de ruimte. Hij is echt geil om de goal te maken. Hij is een geweldige aankoop. Honderd miljoen euro, dat is hij dubbel en dwars waard. Hij schiet ze bijna elke wedstrijd naar de overwinning’,…