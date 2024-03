‘Het was gekkenhuis, laten we genieten’

NEC heeft zich, door te winnen van SC Cambuur op dinsdagavond, een weg gebaand naar de bekerfinale in Rotterdam op 21 april. Coach Rogier Meijer kreeg na de halve finale meteen een microfoon onder de neus geduwd, en vergat zijn speech die hij in de rust in de kleedkamer had. Ook is Meijer enorm blij met Japanners Kodai Sano en Koki Ogawa, die samen goed waren voor twee doelpunten.

“Het was gekkenhuis”, zei Meijer bij ESPN toen hij op het veld werd geïnterviewd. “Het laatste halfuur was alleen maar knokken, we maken een mooie goal en daarna is het tegenhouden en hopen op de counter. Dit is geweldig, ook op de manier waarop. In de eerste helft hebben we wel een bal op de lat en een bal op de paal gehad. Als die daar valt is het natuurlijk ook een ander verhaal. In de rust heb ik gezegd: ‘wat we doen moeten we beter doen.’”



Als ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. vraagt welke dingen er precies beter moesten, staat de NEC-coach met de…