‘Het was allemaal een beetje nep, denk ik’ – Voetbal International

Mohamed Daramy was een grote aankoop voor Ajax, maar kwam er nooit uit de verf. In gesprek met het Deense Tipsbladet blikt de 22-jarige aanvaller nu terug op zijn tijd in Amsterdam. Daramy baalt vooral van de trainers waarmee hij te maken kreeg, en licht daarbij Maurice Steijn uit.

Ajax nam Daramy in de zomer van 2021 voor twaalf miljoen euro over van FC Kopenhagen. Erik ten Hag was toen nog de hoofdtrainer bij de Nederlandse recordkampioen, die op dat moment nog in een veel betere fase zat. Daramy kwam niet veel aan spelen toe. Na een teleurstellend eerste seizoen liet hij zich daarom maar weer verhuren aan zijn oude club Kopenhagen.