‘Het was 76 minuten heel slecht’ – Voetbal International

Liverpool had zaterdag lange tijd niets in te brengen op Selhurst Park en leek tegen een 1-0 nederlaag aan te lopen. Pas nadat Jordan Ayew zijn tweede gele kaart had gekregen, knokten The Reds zich nog naar de overwinning. ‘Het was 76 minuten lang een heel slechte prestatie’, erkende Klopp na afloop tegenover Sky Sports. ‘We hadden geen tempoversnellingen, onze timing was niet goed. Het was verschrikkelijk.’