Het verschil tussen leiderschap en leidinggeven

‘Je moet meer leiderschap tonen.’ Deze uitspraak wordt nogal eens voor onze voeten geworpen in bijvoorbeeld voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Moet je dan ineens de ‘baas’ spelen en leiding gaan geven? Nee, dat betekent het niet. Behalve in het geval dat je een leidinggevende positie hebt. Dan kan de noodzaak om meer ‘leiding’ te geven soms wel hand in hand gaan met je rol. Leiding geven is in bijna alle gevallen gekoppeld aan een leidinggevende rol. Een formele positie waarin je dus hoger in de hiërarchie staat dan degene aan wie je leiding moet geven.

Maar hoe zit het dan met leiderschap tonen uit de eerste zin van dit blog? Leiderschap tonen gaat in de meeste gevallen dus niet hand in hand met je formele positie. Maar gaat veel meer over je informele positie binnen een groep van collega’s. Een voorbeeld: Je werkt inmiddels al 1,5 jaar bij een bedrijf. Eens per maand is er een afdelingsoverleg. Hierbij is nu al 2…