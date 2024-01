FC Heidenheim werkte zich in zestien jaar op van het vierde niveau naar de Bundesliga. Al die tijd zat er maar één trainer in de dug-out: Frank Schmidt. Het verhaal van de club is ook in andere opzichten bijzonder. ‘Het gaat eigenlijk over waarden en normen die in Duitsland iedereen wenst, maar die maar heel weinig mensen kunnen opbrengen.’