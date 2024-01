Het vermogen van Lil Kleine is aan het verdampen: dit staat er nog op zijn rekening

Met een onthullende documentaire hoopt Lil Kleine weer wat sympathie bij het Nederlandse publiek te kweken. Hopelijk zorgt het drieluik voor extra omzet qua optredens, want er is volgens zakenblad Quote weinig meer over van het ooit zo imposante imperium van de rapper. Wat blijkt: de moeder van je kind mishandelen is bad for business.

Vastgoed

Jorik’s vastgoedtransacties leken aanvankelijk een teken van zijn succes. In 2019 verkocht hij zijn huis in de Kerkstraat in Amsterdam voor een aanzienlijk bedrag en kocht een nog duurder pand aan de statige Prinsengracht in zijn geboortestad Amsterdam. Dit alles zonder zichtbare leningen. Maar de tijden veranderden snel voor de rapper.

Persoonlijke problemen

De rapper kwam in de afgelopen jaren meerdere keren negatief in het nieuws door persoonlijke incidenten, waaronder mishandelingen en een nacht in een cel te Ibiza na een slaande ruzie met Jaimie Vaes. Gebeurtenissen die een…