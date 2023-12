Het verkoopproces in 7 stappen

Leestijd: 5 minuten

In dit artikel kijken we naar de 7 stappen die leiden tot een succesvol verkoopproces. Er wordt gekeken naar de punten die een klant tegenhouden om te kopen, hoe je de klant de toegevoegde waarde van je bedrijf en product kunt laten zien en hoe je slim en respectvol kunt onderhandelen. Door deze 7 stappen goed tot je te nemen, kun je alle verkoopprocessen binnen jouw bedrijf stroomlijnen en hiervan profiteren.

Stap 1: Het identificeren van leads

Leads zijn potentiƫle klanten waarmee je contact mee hebt of mee zou willen. In dat verband wordt onderscheid gemaakt tussen koude en warme leads. Koude leads zijn bedrijven of mensen die tot de doelgroep behoren, maar nog geen contact met je hebben.

Om van deze groep een warme lead te maken is het zaak ze te benaderen met een interessante waardepropositie, je probeert duidelijk te maken welke toegevoegde waarde jouw product/dienst kan bieden voor zijn bedrijf.

Een warme lead heeft al contact met je…