Het vergrendelingsscherm wijzigen in Windows 11

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je wel eens iets anders zien wanneer je je computer opstart? Dan kan je ervoor kiezen om het vergrendelingsscherm dat je begroet voordat je aan de slag gaat met je pc aan te passen. We laten je zien hoe je dat doet in Windows 11.

We hebben het hier niet over het veranderen van de achtergrond op je bureaublad, maar het aanpassen van de informatie en afbeeldingen die je te zien krijgt op het vergrendelingsscherm. Dat is het eerste ‘startscherm’ dat je te zien krijgt voordat je bent ingelogd met je account. Standaard zie je daar misschien uitgelichte afbeeldingen uit de Windows-spotlight, maar je kan hier natuurlijk ook een eigen afbeelding neerzetten en dat hoeft ook niet dezelfde afbeelding te zijn als de achtergrond van je bureaublad. Ook kan je bepalen wat voor informatie er nog meer wordt vertoond op dit scherm, zoals…