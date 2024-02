Het thema aanpassen in Google Chrome

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wist je dat je Google Chrome op je laptop of desktop naar eigen smaak kan vormgeven? In vier stappen maak je van de browser een waar kunstwerk. Visueel is Google Chrome niet per se een spannende of indrukwekkende browser. Zeker: het ziet er netjes uit, maar ze gaan er bij Google geen schoonheidsprijzen mee winnen. Als gebruiker zit je echter niet vast aan dit standaardthema. Met slechts enkele klikken kan je namelijk zelf een kleurenpallet en achtergrond voor de browser instellen. Momenteel geldt dit wel enkel voor de desktopversies van Chrome op Linux, macOS en Windows. Kan jouw Chrome-browser wel een fris likje verf gebruiken? Volg dan zeker onderstaande stappen. Vooraleer we beginnen: zoek alvast een afbeelding op die je graag als achtergrond wil gebruiken. Zo geef je meteen een persoonlijk tintje aan de webbrowser.

Stap 1 / Open…