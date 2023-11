Het systeemlettertype wijzigen in Windows 10

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Quizvraag: weet je hoe het standaardlettertype voor de systeemmenu’s van Windows 10 heet? Segoe UI. What’s in a name. Ook fonts zijn smaakgevoelig, dus als je eens wat anders wil, dan kan dat. Toch moeten we even een belangrijke kanttekening maken: het systeemfont wijzigen is geen optie die Microsoft officieel aanbiedt via de instellingen. Om Windows 10 een ander lettertype te geven, moet je het register om de tuin leiden. Dat klinkt complex, maar is het eigenlijk niet.

Stap 1 / Een lettertype kiezen

Voordat je het register aanpast, moet je eerst de exacte naam van het lettertype kennen. Open de Instellingen met de toetsencombinatie Windowstoets + i. Zoek vervolgens naar ‘Lettertypen’ en je komt op het juiste onderdeel uit. Hier kan je door de beschikbare fonts bladeren en een keuze maken. Onder de preview staat…