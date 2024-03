Het salaris van Max Verstappen in 2024

Hoe word je een van de best betaalde sporters wereldwijd? Vraag het aan Max Verstappen. Na een fenomenaal seizoen met negentien overwinningen, 21 podiumplekken en een wereldtitel staat zijn bankrekening in de schijnwerpers. Met een vast salaris van 45 miljoen dollar, aangevuld met een bonus van 25 miljoen dollar, komt zijn totale inkomen volgens zakenblad Forbes namelijk uit op een oogverblindende 70 miljoen dollar. En dat is pas het begin.

De nachtrust van Hamilton en Alonso is ook gegarandeerd

Terwijl Verstappen de financiële ladder beklimt, doen Lewis Hamilton en Fernando Alonso het ook niet slecht. Ondanks dat Hamilton dit jaar geen bonus ontving, ligt hij qua inkomen nog steeds voor op Alonso. Hun precieze inkomsten blijven een mysterie, maar één ding is zeker: ze hoeven zich geen zorgen te maken over hun bankrekening.

Bekijk ook: de reden dat Max geen tattoo’s neemt

Sergio Pérez, de stille winnaar

…