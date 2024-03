‘Het proces herhaalt zich als je goed oplet’

Maurice Steijn en sportpsycholoog Tim Koning hebben gereageerd op de snelle wisselbeurt van Anton Gaaei tegen AZ Alkmaar van afgelopen zondag. De Deense rechtsback kende een verschrikkelijke 35 minuten, en werd door Ajax-coach John van ’t Schip van het veld gehaald.

“Het proces herhaalt zich in alles, als je goed oplet”, legt oud-Ajax-coach Steijn uit bij De Volkskrant. Hij doelt er waarschijnlijk op dat Gaaei onderdeel is van een veel groter probleem wat de voetbalclub uit Amsterdam momenteel heeft. Sportpsycholoog Koning zegt dat het snel wisselen flink wat nadelen heeft voor de speler. Zeker als die speler nog relatief jong is, zoals Gaaei.



“Een sporter kan zich incompetent voelen. Zo’n wissel kan de bevestiging zijn van zijn gevoel dat hij het niveau niet aankan. Een gevolg van die twijfel kan zijn dat hij zichzelf onzichtbaar gaat maken: fouten liever vermijden, zodat je ook niet geraakt kunt worden. Het resultaat is vaak…