Het OM gaat Marco Borsato vervolgen voor betasten minderjarige

Zojuist is bekend gemaakt dat Marco Borsato vervolgd zal worden voor het onzedelijk betasten van een minderjarige. Het onderzoek is officieel afgerond.

Marco Borsato wordt vervolgd

Het onderzoek in de zedenzaak tegen Marco Borsato is na twee jaar officieel afgerond. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om te vervolgd wegens het onzedelijk betasten van de minderjarige.

Het misbruik zal plaats hebben gevonden tussen 2014 en 2019, destijds was de dame in kwestie minderjarig. De moeder van het vermeende slachtoffer las over het misbruik in het dagboek van haar dochter. Hierdoor kwam de zaak uiteindelijk aan het licht. Het onderzoek heeft twee jaar geduurd, ook omdat het handschrift van het slachtoffer onderzocht moest worden.

Smaad en laster

Marco Borsato heeft aangifte gedaan tegen het vermeende slachtoffer en haar moeder. Een aangifte van smaad en laster en het doen van een valse aangifte. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of zij hier uiteindelijk een zaak van zullen…