Het nieuwe, exclusieve Tinder-abonnement – Apparata

Het wereldberoemde dating platform Tinder heeft een nieuw abonnement. Voor maar liefst $500 per maand kan een select groepje genieten van het Select-abonnement. Hiermee krijgen je premium toegang tot de leukste profielen die op Tinder te vinden zijn.

Betalen voor een dating-app

Een dating-app is toch gewoon gratis, waarom zou je dan betalen? Dit kan je jezelf zeker afvragen. Apps zoals Tinder zijn namelijk gratis te downloaden en te gebruiken. Hoe komt het dan toch dat zoveel mensen een betaald abonnement nemen? Want hoewel het aantal Tinder gebruikers het afgelopen kwartaal is afgenomen, heeft het bedrijf toch 6% meer winst kunnen maken. Dit komt doordat steeds meer mensen gaan betalen voor de app.

Met een Tinder account zónder abonnement kun je namelijk alleen maar praten met mensen waarmee je een match hebt. Als je bijvoorbeeld Tinder Plus hebt, dan krijg je geen reclames. Ook kun je onbeperkt mensen leuk vinden. Zo wordt de kans op een match al een stuk…