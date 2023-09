Het momentum voor Intel neemt toe

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden





Afgelopen donderdag daalden aandelen in de wereldwijde chipsector als reactie op het nieuws dat China het gebruik van de iPhone beperkt, maar Intel steeg. Zodra China het gemunt heeft op Amerikaanse bedrijven, neemt de waarde van het bezit van de grootste chipfabriek in de VS toe. Intel opereert vanuit een grote achterstand op TSMC en Samsung, toch steeg het aandeel dit jaar al met 44%. Zit er meer in het vat?



Intel in verval





Op 22 juni 2020 verloor Intel het 15 jaar lang lopende contract met Apple aan TSMC, omdat het niet de gewenste kwaliteit van de meest geavanceerde computerchips kon leveren. Het leidde een periode van verval in. Intel kende in 2021 nog een piek in de omzet en de winst door de verkoop van notebooks aan scholieren en thuiswerkers tijdens de…