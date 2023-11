‘Het is weer plichtmatig’ – Voetbal International

Ajax kreeg wel wat kansjes, maar Almere City blijft desondanks eenvoudig overeind. Vink is nog niet onder de indruk. ‘Het is weer plichtmatig. Er is weinig diepte, geen spelers die ruimte maken voor een ander, iedere bal buiten de zestien wordt op doel geschoten in plaats van een steekbal, er is soms knullig balverlies…’, zei Vink bij ESPN. ‘Wat je níet moet doen bij Almere City, is ze een kans geven op een counter. Als je iets zuiniger bent op de bal en iets meer energie in een aanval legt, hoeft dit niet te gebeuren.’