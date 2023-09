‘Het is nu écht over en uit’

Volgens Yvonne Coldeweijer is de relatie tussen Wendy van Dijk en Erland Galjaard nu echt over en uit. Dit plaatst de juicekonining vanochtend op Instagram. Er gingen al eerder geruchten over een huwelijkscrisis en deze lijken nu bevestigd. Ook hun huis op Ibiza zou zijn verkocht.

Gezamenlijk huis verkocht

Ruim vier jaar geleden bevestigden Wendy en Erland dat ze in een huwelijkscrisis zitten. Het leek weer een tijdje goed te gaan, maar een spion van Yvonne weet haar te vertellen dat het nu écht over en uit is tussen de twee. “Volgens mijn Talpa-spion gaat in de wandelgangen bij Talpa nu zelfs rond dat de twee hun huis op Ibiez ook hebben verkocht.”

Ook ontdekte weekblad Story eerder deze maand dat Erland op zijn eigen naam en met eigen geld een appartement heeft gekocht in Rotterdam. Het is niet duidelijk of hij zelf in het appartement gaat wonen of dat het een beleggingsobject is. Wendy en Erland staan beide niet open voor commentaar.

