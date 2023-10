Het is nog steeds een goed moment om te beleggen in suiker

Deze opmerkelijke prijsstijging vindt zijn oorsprong enkele jaren geleden. Een van de oorzaken is de stijging van de energiekosten, aangezien de productie van suiker energie-intensief is. Voor irrigatie wordt elektriciteit gebruikt en energie is ook nodig voor transport en verwerkingsprocessen zoals persen, verhitten en kristalliseren.



In 2023 stuwde extreme droogte, een direct resultaat van het weerfenomeen El NiƱo, de prijs verder op. Grote suikerproducerende landen zoals India en Thailand werden hierdoor zwaar getroffen. Hierboven op kwam dat afgelopen weken de energieprijzen weer sterk aan het stijgen zijn.

Aan de vraagkant merken we op dat, hoewel de suikerconsumptie in ontwikkelde landen daalt, de groeiende vraag uit opkomende markten dit meer dan…