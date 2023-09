Het is Giel Beelen gelukt om met iemand te trouwen

Radiopresentator Giel Beelen en zijn partner Floor Joustra zijn getrouwd. Om onbekende reden heeft het paar heeft ervoor gekozen om de huwelijksceremonie in het diepste geheim te houden.

Giel en Floor: aanstaande ouders

Eerder dit jaar maakte Beelen al bekend dat hij en de 18 jaar jongere Joustra een kind verwachten. Hij beschreef deze ontwikkeling als “het allermooiste” dat hen dit jaar is overkomen.

Floor Joustra is al halverwege haar zwangerschap en voelt zich goed. Beelen meldde dat ze hun reisplannen hebben aangepast om optimaal van de zwangerschap te kunnen genieten. Ze waren zelfs even terug in Nederland voor de 20-weken echo en om tijd door te brengen met familie en vrienden.