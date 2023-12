‘Het is echt te gek voor woorden’ – Voetbal International

De thuiswedstrijd van Cambuur werd in de tweede helft stilgelegd, nadat fans meermaals bekertjes op het veld hadden gegooid. ‘Zeg maar dat wij als club vanavond verloren hebben’, zei De Jong na afloop tegen ESPN. ‘Dit slaat echt nergens op. Is de tweede keer, hè? Tegen Jong PSV was het ook al zo: 0-2 achter, 2-2 terugkomen, staken. Nu staan we halverwege met 0-1 achter, maar moeten we al 3-1 of 4-1 voorstaan met de kansen die we krijgen. Niks aan de hand, je komt twee minuten na rust op 1-1, dan moet je staken en weer door. Tsja, en dan gooien een paar idioten wéér bier op het veld…’