Het gaat niet goed tussen Rosé Bertram en Gregory van der Wiel

Gregory van der Wiel en Rosé Bertram hadden jaren een relatie.

Ze hebben zelfs twee kinderen. Volgens Rosé werkte het niet meer tussen haar en Gregory.

Ze had een korte relatie met Kylian Mbappé, inmiddels is deze relatie weer over.

Gregory en Rosé hebben het een tijdje geprobeerd.

Ze werden samen op vakantie gespot. Inmiddels gaat het een stuk minder goed tussen Gregory en Rosé.

Ze zouden een woordenwisseling hebben gehad tijdens de première van ‘Scotoe’. Rosé, zal tegen Gregory gezegd hebben dat hij te veel na vrouwen keek.

