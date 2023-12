Het escaleert opnieuw tussen Jaimie Vaes en Lil Kleine: ‘schreeuwende ruzie op straat’

Ongelofelijk maar waar: Jaimie Vaes en Lil Kleine zijn herenigt. Nadat de rapper haar hoofd begin vorig jaar tussen zijn autoportier vouwde, heeft mevrouw hem een nieuwe kans gegeven. De vraag is natuurlijk of dat verstandig is. Het blijkt nu van niet.

Toxic

Jaimie is vanaf het feesteiland Ibiza terug naar Amsterdam verhuisd. Gepersonifieerde sapcentrifuge Yvonne Coldeweijer heeft het bevestigd: “Het klopt. Lil en Jaimie zijn weer samen. Het allerstomste idee van 2023. Hoewel Lil heel hard aan zichzelf en zijn verslaving heeft gewerkt, heb ik het vermoeden dat ze het daarom weer opnieuw gaan proberen. Maar deze twee bij elkaar zijn TOXIC. Ik heb zelfs begrepen dat dat de reden is dat Koen van Dijk zijn vriendschap met haar verbroken heeft. Omdat ze terug is gegaan naar hem.”

Schreeuwruzie

Nu Koen van Dijk sober is, schijnt hij best te kunnen nadenken. Hij voelde de bui natuurlijk al hangen. De eerste openbare…