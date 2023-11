Het Engelse toptalent dat eindelijk kan laten zien dat hij een speciale speler is – Voetbal International

Cole Palmer (21) ging afgelopen zomer van Manchester City naar Chelsea en heeft daar zijn gewenste rol in de schijnwerpers gevonden. Vrijdagavond hoopt de jongeling zijn debuut te mogen maken in het Engelse nationale elftal. Het zou een volgend hoogtepunt betekenen in het seizoen van zijn langverwachte definitieve doorbraak. Dit is het verhaal over zijn weg daarnaartoe.