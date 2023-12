Het einde van Ripple vs SEC rechtszaak is nabij

De rechtszaak van Ripple tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), die al enige tijd aan de gang is, heeft nog steeds geen definitieve uitkomst. Ondanks de onzekerheid stelt Stuart Alderoty, de Chief Legal Officer van Ripple, dat de angst bij crypto-investeerders voor een overwinning van de SEC aanzienlijk verminderd is.

De SEC is reeds zeven jaar actief bezig met het aanpakken van de cryptosector en startte in 2020 een rechtszaak tegen Ripple. Daarnaast heeft de SEC ook conflicten gehad met grote cryptobeurzen zoals Coinbase, Binance en Kraken. Het reguleren van de cryptosector wordt vaak gezien als een langdurige strijd, voornamelijk omdat crypto’s een relatief nieuwe en snel ontwikkelende technologie zijn. Deze snelle ontwikkeling maakt het voor regelgevers moeilijk om effectieve regelgeving op te stellen die zowel innovatie bevordert als de belangen van consumenten beschermt.

Het einde is in zicht

Alderoty verwacht dat het slepende juridische…