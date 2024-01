Het desastreuze effect van kosten

Robert van den Oever: Welkom bij Morningstar. Vandaag spreek ik met Jeana Doubell, manager research analist bij Morningstar in Amsterdam, over de kosten van beleggingsfondsen, die een grote impact kunnen hebben op het netto-rendement voor fondsbeleggers.

Dus, Jeana, om te beginnen, zie je verschillende trends in verschillende regio’s over de wereld?

Jeana Marie Doubell: Ja, die zie ik. Zeker in de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de VS doorgaans iets lagere vergoedingen in rekening brengt. Europa zou wel eens iets hoger kunnen staan. En dan is het bijvoorbeeld op de Aziatische markten eigenlijk een stuk hoger. Dus als ik me op een specifieke categorie concentreer, bijvoorbeeld in de categorie hoogrentende obligaties in de VS, zien we een gemiddelde vergoedingsklasse van ongeveer 77 basispunten. In Europa bedraagt het ongeveer 86 basispunten. Maar in Azië is het bijna het dubbele, met 138 basispunten.

Van den Oever: Oké. En zijn er leidende landen in de regio’s die je…

