Het Crypto Trio van 2024: waarom analisten wedden op Chainlink, Solana en Rebel Satoshi

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

TLDR

Chainlink heeft tot nu toe in 2024 een verlies van 7% geboekt, maar er komen binnenkort stieren aan.

Solana is tot dusver in 2024 met 11% gekelderd, maar in 2024 is er een heropleving op komst.

Rebel Satoshi is tijdens de voorverkoop met 120% gestegen, met nog meer groei in de winkel.

De cryptomarkt is in 2024 bearish geworden, na onberispelijk te hebben gepresteerd in het vierde kwartaal van 2023. Als gevolg hiervan wenden beleggers zich tot top-altcoins zoals Chainlink (LINK) en Solana (SOL), in de hoop vóór het einde van het jaar winst te maken. Ondertussen is Rebel Satoshi ($RBLZ) een favoriet bij beleggers geworden nadat hij tijdens de voortdurende openbare voorverkoop meer dan $1,5…