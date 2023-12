Het Britse Lagerhuis raadt verdere CBDC-tests aan

De Parlementaire Commissie van het Verenigd Koninkrijk, gevestigd in het House of Commons, heeft de Bank of England en het Treasury verzocht verdere advieswerkzaamheden uit te voeren om de potentiële voordelen van de lancering van een digitaal pond vast te stellen.

Meer transparantie bieden over kosten

Volgens een rapport van het Treasury Committee van het House of Commons hebben de initiële werkzaamheden en testfasen met betrekking tot de introductie van een digitale valuta van de centrale bank (CBDC) aanzienlijke kosten met zich meegebracht voor zowel de Bank of England als het ministerie van Financiën. Het rapport adviseert om vanaf 2024 meer transparantie te bieden over de kosten van CBDC-initiatieven door een apart regelitem op te nemen in het jaarverslag en de jaarrekening: