Het beste RAM en opslaggeheugen

Het moederbord is het skelet, de grafische en computationele processoren het brein van je pc. Alle informatie wordt verwerkt door dat ‘brein’, maar van waar komt die informatie en waar gaat die naartoe? Om informatie op te slaan en te verwerken heeft je computer geheugen nodig. Er zijn echter twee verschillende soorten geheugen te vinden – om een werkende pc te bouwen heb je ze dan ook allebei nodig. Hier overlopen we wat er zo speciaal is aan werk- en opslaggeheugen en waarop je moet letten voor je eigen pc.

Random Access Memory

Ja, de titel van het allerlaatste Daft Punk-album verwijst naar een computeronderdeel. Random Acces Memory, RAM-geheugen en werkgeheugen zijn allemaal noemers voor hetzelfde onderdeel. Maar wat doet het nu precies? In het werkgeheugen zitten gegevens en programma’s opgeslagen die de…