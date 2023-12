Het Belang van Portfolio Diversificatie ~ Crypto-Gids

Door Roy van CrypteauTrust

Hoi Crypto-enthousiastelingen! Hier Roy van CrypteauTrust, en vandaag gaan we het hebben over een enorm belangrijk, maar onderbelicht onderwerp binnen de wereld van crypto-investeringen: Portfolio Diversificatie.

De valkuil van Ajax, Feyenoord en PSV

Stel je voor. Jij koopt een seizoenskaart voor je favoriete voetbalclub, maar gedurende het seizoen hoor je van je vrienden dat de lokale basketbalclub het voor elkaar heeft gekregen om de Europees kampioen te verslaan. Binnen enkele weken kijkt heel Nederland, beter gezegd de heel Europa naar basketbal en gaat het over niks anders meer. En dat terwijl weken geleden alles nog om voetbal draaide.

Waarschijnlijk denk je nu: “Wat heeft dit in hemelsnaam te maken met crypto!?”.

Alright, kijk. Investeren in crypto is niet zo makkelijk als dat de meeste denken, maar met de juiste begeleiding en kennis kom je al ene heel eind. Het komt dan ook onzettend vaak voor dat mensen investeren in crypto zonder enige…